Fehlende Effizienz : Bayer betreibt Chancenwucher hoch 04

Leverkusen Nach dem verspielten Derbysieg hat der Werksklub beim Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Karlsruher SC den nächsten Rückschlag erlitten. Erneut präsentierten sich die Leverkusener fahrlässig im Umgang mit ihren Tormöglichkeiten.

Eine alte Fußballweisheit besagt, dass wer seine Chancen vorne nicht nutzt, dafür bestraft wird. Entsprechend leidgeprüft war die Werkself in den vergangenen Tagen. Zuerst verpasste Bayer 04 im Derby beim 1. FC Köln die Entscheidung und musste sich trotz einer Zwei-Tore-Führung mit einem Remis begnügen. Jetzt blamierte sich das Team von Trainer Gerardo Seoane im Pokal und verlor nicht zuletzt aufgrund einer eklatant schwachen Chancenverwertung gegen den Zweitligisten Karlsruher SC. Um das Dilemma zu verdeutlichen, haben wir noch einmal die größten ausgelassenen Gelegenheiten des Werksklubs während der 90 Minuten in der BayArena am Mittwoch protokolliert. Eine Chronologie des Scheiterns.