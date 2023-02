Bundesliga-Alltag nach Elfmeter-Krimi Bayer bündelt alle Kräfte für das Spiel gegen Freiburg

Was der Coach am Vorabend von seinen Spielern gesehen hatte, dürfte auch ein gutes Rezept für das Duell am Sonntag sein. Bayer war von Beginn an mit voller Intensität dabei und ging durch Florian Wirtz in Führung (13.). Auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich durch Wissam Ben Yedder per Foulelfmeter (19.) ließen sich die Rheinländer nicht aus dem Konzept bringen. Stattdessen legte Exequiel Palacios nur zwei Minuten später das 2:1 nach. Amine Adli erhöhte auf 3:1 (58.), doch Breel Embolo sorgte mit seinem Tor in der Schlussphase für eine ebenso spannende wie kräftezehrende Verlängerung.