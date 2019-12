Kommentar zur Hinserie der Leverkusener : Brüchiger Weihnachtsfrieden unter dem Bayer-Kreuz

Meinung Leverkusen Bayer Leverkusens versöhnlicher 1:0-Sieg in Mainz darf die Verantwortlichen des Werksklubs nicht darüber hinwegtäuschen, dass es derzeit viele Baustellen gibt. Ein Kommentar.

Der Last-Minute-Treffer von Lucas Alario in Mainz dürfte sich für viele Spieler, Fans und Verantwortliche von Bayer 04 wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk angefühlt haben. Dank des elften Auswärtserfolgs 2019 – nie sammelte die Werkself innerhalb eines Jahres mehr Zähler in der Fremde – überwintert Leverkusen mit 28 Punkten in Schlagdistanz zu den Spitzenteams der Bundesliga auf Platz sechs, ist zudem noch in Europa League und DFB-Pokal vertreten. Stehen dem Werksklub dieses Mal also ruhige und besinnliche Feiertage bevor?