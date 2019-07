Trainingsstart der Werkself : Bosz denkt über Systemwechsel nach

Leverkusen Der Trainer von Bayer 04 kann sich vorstellen, sein erfolgreiches System umzustellen, sollte sich kein geeigneter Offensivpartner für Kai Havertz finden. Zum Trainingsauftakt begrüßte der Niederländer drei Zugänge.

Als die Werkself am Montagmittag zum Start in die Vorbereitung den Trainingsplatz nahe der BayArena betrat, fehlte ein Spieler, der in den vergangenen Jahren das Gesicht der Werkself entscheidend prägte: Julian Brandt. Der 25-fache Nationalspieler, der sich für 25 Millionen Euro Borussia Dortmund angeschlossen hat, hinterlässt eine große Lücke im System von Bayer 04. Das weiß auch Peter Bosz. Auf die Frage, ob er angesichts des Brandt-Abschieds nun auch sein System umstellen könnte, antwortete der Trainer von Bayer 04: „Das kann sein. Wenn wir Julian nicht Eins-zu-eins ersetzen können, müssen wir das System wechseln.“