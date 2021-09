Gegnercheck : Der BVB lebt von Haalands Wucht und Reus’ Ideen

Ausnahmestürmer Erling Haaland bejubelt eines seiner 63 Tore in 64 Spielen für Dortmund. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Bayer Leverkusens nächster Gegner Borussia Dortmund ist mit einer überragenden Offensive ausgestattet, präsentierte sich zuletzt aber auch anfällig für Gegentore. Trainer Marco Rose muss einige Ausfälle kompensieren.

Die Mannschaft Der Abgang von Jadon Sancho zu Manchester United hat sich bislang nicht sonderlich bemerkbar gemacht. Etwa ein Drittel der 85-Millionen-Euro-Ablöse reinvestierte der BVB in den Niederländer Malen Donyell. Ebenfalls neu besetzt ist der Posten zwischen den Pfosten: Der ehemalige Stuttgarter Gregor Kobel hütet jetzt das Dortmunder Tor. Er war den Verantwortlichen 15 Millionen Euro wert. Ein weiterer Zugang ist Innenverteidiger Marin Pongracic, der ablösefrei aus Wolfsburg kam. Nicht mehr für Schwarz-Gelb spielen unter anderem Mittelfeldmann Thomas Delaney (FC Sevilla) und Innenverteidiger Leonardo Balerdi (Olympique Marseille).



Die Form Dortmund ist ordentlich gestartet, aber Euphorie hat der neue Trainer Marco Rose noch nicht entfacht. Dem fulminanten 5:2 gegen Frankfurt folgten ein 1:2 in Freiburg und ein 3:2 gegen Hoffenheim. Verletzungssorgen plagen den Coach. Zwar wird Marco Reus, der mit Knieproblemen vorzeitig von der Nationalmannschaft zurückkehrte, wohl spielen können, aber Thorgan Hazard und Giovanni Reyna fallen ebenso aus, wie Emre Can und Dan-Axel Zagadou. Thomas Meunier und Nico Schulz sind fraglich, Mats Hummels ist erst seit wenigen Tagen im Teamtraining.



Darauf muss Bayer 04 achten Erling Haaland ist ein Ausnahmestürmer, dem man 90 Minuten lang quasi auf den Füßen stehen muss, um ihn halbwegs unter Kontrolle zu halten. Aber auch Reus, Donyell oder Jude Bellingham bringen hohe Qualität und viel Kreativität mit.