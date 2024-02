Ende der Transferphase Iglesias stellt sich bei Bayer vor, Amiri wechselt nach Mainz

Für Amiri was es bislang eine verlorene Saison. Nach seinem geplatzten Wechsel zu Leeds United im Sommer spielte er in den Planungen der Werkself keine Rolle mehr, wurde nicht in den Europa-League-Kader berufen und kam in der Folge kaum noch zum Zug. Aufgrund zahlreicher Ausfälle stand er am vergangenen Wochenende gegen Gladbach dann zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison in der Startelf. Das 0:0 war zugleich sein Abschiedsspiel für den Werksklub.