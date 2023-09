Hradecky ragt heraus Bayer bleibt auf Augenhöhe mit den Bayern

Der Torwart und Kapitän der Werkself zeigte eine herausragende Leistung im Topspiel. Der 33-Jährige hielt sein Team in kritischen Phasen mit starken Paraden im Rennen. Spektakulär war indes seine Fußabwehr gegen den völlig frei vor ihm auftauchenden Harry Kane nach einer knappen Stunde. „Wenn man in München etwas holen will, muss der Torwart immer ein paar gute Dinger halten“, kommentierte der Finne seine Gala-Vorstellung mit einem verschmitzten Lächeln. Von seiner Reaktion gegen Kane sei er allerdings selbst ein bisschen überrascht gewesen. „Ich habe mich einfach nur möglichst groß gemacht. An schlechten Tagen fälsche ich den Schuss vielleicht noch ab und er geht trotzdem rein, aber so war es natürlich eine sehr schöne Parade.“