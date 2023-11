Comeback verschoben Bayer bleibt bei Patrik Schick vorsichtig

Bei Patrik Schick sah unter der Woche noch alles danach aus, dass er am Samstag wieder Teil des Kaders ist, doch Alonso fährt bei dem Tschechen eine Strategie der Risikominimierung. „Er hat sehr gut trainiert, aber wir wollen ihm ein bisschen mehr Zeit geben. In Bremen ist er nicht dabei. Das Ziel ist, dass er am Donnerstag spielt.“ Dann tritt die Werkself beim BK Häcken in Schweden an, um den ohnehin so gut wie sicheren Gruppensieg in der Europa League endgültig fix zu machen.