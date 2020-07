Vorbereitung auf die Europa League : Bender und Bosz sorgt Bayers Belastung

Im Einsatz in der Europa League: Werkself-Kapitän Lars Bender (links) im Duell mit Portos Sergio Oliveira. Foto: AP/Luis Vieira

Leverkusen Die Coronavirus-Pandemie hat das Fußball-Programm verdichtet: Am Tag nach dem Europa-League-Finale am 21. August stünde für Bayer 04 Leverkusen der Vorbereitungsstart für die neue Saison an. Kapitän Lars Bender und Trainer Peter Bosz befürchten Verletzungen.

Mit der Aussicht auf ein internationales Finale ist Bayer 04 Leverkusen in die Vorbereitung auf die Europa-League-Fortsetzung gestartet. Sollte die Werkself das Endspiel am 21. August erreichen, bliebe ihr indes nicht viel Zeit, dies zu verarbeiten – Stand jetzt beginnt am 22. August die Vorbereitung auf die nächste Bundesliga-Saison. Kapitän Lars Bender weiß um die erhöhte Belastung und hat sich auch aufgrund einer gerade erst ausgestandenen erneuten Fußverletzung durchaus Gedanken um seine Karriere gemacht. Der 31-Jährige betont aber angesichts der engen Taktung in den nächsten Wochen: „Für solche Gedanken ist jetzt kein Platz.“

Nach dem verlorenen Finale im DFB-Pokal hatten die Werkself-Profis zwei Wochen Urlaub, nun befinden sie sich wieder im Training vor der Pflichtspiel-Fortsetzung. „Es ist alles sehr unrhythmisch“, sagt Bender. „Wir müssen uns auf die nächste Aufgabe fokussieren, und die heißt Glasgow Rangers. Das Spiel wollen wir erfolgreich bestreiten und im anschließenden Turnier in einen Flow kommen. Da haben wir viele Spiele in kurzer Zeit, und es gibt einen Titel zu gewinnen. Wir wollen es so einrichten, dass wir in dieser Saison noch ein Finale spielen können.“

Info Das „Thema Havertz“ stört Bender nicht Reaktion Auf die Frage, ob das Thema des umworbenen Kai Havertz die Werkself störe, sagte Kapitän Lars Bender: „Keineswegs. Wir gehen damit souverän um. Er wird mit uns die Europa League spielen, dort sicher eine gute Leistung zeigen und vielleicht das eine oder andere Spiel für uns entscheiden. Er ist Teil der Mannschaft, ein sensationeller Fußballer und ein sehr guter Typ.“

Und nach dem würde es direkt wieder in die Vorbereitung gehen. „Das ist ein knackiges Programm, aber das trifft jeden“, sagt Bender. Sein Trainer Peter Bosz hatte bereits tags zuvor gesagt: „Das wird für die Spieler sehr belastend. Man hat schon nach der Corona-Pause gesehen, dass es physisch eigentlich unmöglich ist, in so vielen Spielen in so kurzer Zeit über 90 Minuten Gas zu geben. Das haben wir leider bei Paulinho gesehen.“ Der Brasilianer hatte sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Bosz ergänzte: „Das ist meine Angst als Trainer, dass die Spieler keine Ruhe bekommen. Wir werden in der neuen Saison genau planen müssen, welche Belastung wir ihnen zumuten können.“

Bender, dessen Verletzungshistorie auch ohne ein Pandemie-verdichtetes Programm bereits beachtlich ist, weiß aus bitterer Erfahrung, wie anfällig der Körper sein kann. Zuletzt verletzte er sich im Mai am Fuß, fiel 43 Tage aus. In Anbetracht ähnlicher Vorgeschichten sagte Bayers Kapitän nun, das seien „Stiche ins Herz“ und „Narben in mir, die wieder aufreißen“, weswegen er sich schon Gedanken um Konsequenzen gemacht habe. Welche genau, wollte er nicht sagen, aber er schilderte die Situation als mental „sehr belastend“.