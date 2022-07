Bayers Kapitän : Bei Hradeckys Vertrag geht es nur noch um Details

Lukas Hradecky ist seit der Saison 2021/22 Kapitän der Werkself. Foto: AP/Andreas Schaad

Leverkusen Die Nummer eins der Werkself blickt nach dem Urlaub voller Vorfreude und Tatendrang auf die kommende Saison. Seine Vertragsverlängerung lässt indes auf sich warten. Grundsätzlich sei man sich aber einig, betont der Torwart.

Lukas Hradecky hat entspannte Wochen hinter sich. In Finnland, der Slowakei und Frankreich verbrachte der Kapitän der Werkself seinen Urlaub. Immerhin: Eine unheimliche Begegnung der besonderen Art blieb ihm diesen Sommer erspart. Vor einem Jahr machte der Torwart mit der Geschichte Schlagzeilen, bei einem Spaziergang in den slowakischen Wäldern nahe seiner Geburtsstadt Bratislava einen Bär gesehen und die Flucht ergriffen zu haben. „Diesmal nicht“, sagt der 32-Jährige lachend.

Der Nationalspieler ist wieder im Mannschaftstraining – ein bisweilen zweifelhaftes Vergnügen in der Vorbereitung. Die Einheiten sind intensiv, auch die Torhüter kommen freilich ins Schwitzen. „Ich habe ein bisschen finnischen Fußball geschaut, vor allem ein paar Spiele von meinen Brüdern, aber ich konnte auch physisch und mental ein bisschen abschalten. Gerne hätte ich noch eine Woche mitgenommen“, beschreibt Hradecky seine Sommerpause. Aber es geht weiter, immer weiter. „Ich kenne mich. Ich brauche sieben bis zehn Tage, um komplett fit zu werden“, sagt der Finne mit slowakischen Wurzeln. „Das Trainingslager kommt genau rechtzeitig.“ Am kommenden Donnerstag bricht der Bayer-Tross Richtung Zell am See/Kaprun in die österreichischen Alpen auf. Im Salzburger Land geht dann zur Sache – unter anderem mit zwei Testspielen gegen Panathinaikos Athen und Udinese Calcio.

Hradecky freut sich über die Tatsache, dass der erfolgreiche Kader der vergangenen Saison – stand jetzt – zusammengehalten werden konnte. Mit Patrik Schick und Florian Wirtz hat Bayer die ohnehin langfristigen Verträge gar noch einmal verlängert, der Abgang von Moussa Diaby ist zwar nicht ausgeschlossen, derzeit aber kein akutes Thema. Stattdessen werden der Franzose sowie Jonathan Tah in den kommenden Tagen nach ihrem Urlaub zurück in Leverkusen erwartet.

Der Schlussmann sieht in der personellen Klarheit viele Vorteile. „Vor der vergangenen Saison hatten wir viele Fragezeichen“, sagt er. „Ich glaube, jetzt gibt es ein paar weniger – und das ist auch gut so. Hradecky begründet das auch mit der durch die WM im Winter verdichteten Saison. Eine Englische Woche jagt die nächste, sobald die Champions League beginnt. „Bei unseren Physios hängt ein Kalender, was auf uns ab Anfang September wartet. Da werden alle Spieler gebraucht. Dafür ist die Vorbereitung so wichtig, weil in den Monaten werden wir kaum trainieren.“

Ein kleines Fragezeichen gibt es aber doch im Kader – verursacht von Hradecky. Bereits im Januar sprach er davon, seinen 2023 auslaufenden Vertrag in Leverkusen verlängern zu wollen. Bislang ist aber nichts dergleichen vermeldet. „Es gibt nichts Neues“, sagt er. „Wir haben zuletzt in Mexiko gesprochen und im Urlaub waren wir nicht in Kontakt. Wir werden uns demnächst in Ruhe zusammensetzen.“ Es gehe aber nur noch um Details. Der Stand sei, dass er bleiben und Bayer ihn halten wolle. „Die Berater sollen das klären, ich will mich nur fit halten und eine gute Saison spielen“, betont der Keeper.