Kostenpflichtiger Inhalt: Zugänge von Bayer 04 : Bei den Neuen läuft noch nicht alles rund

Kerem Demirbay ist noch nicht die erhoffte Verstärkung. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Bayer Leverkusen hat im vergangenen Transfersommer so viel Geld wie noch nie in neue Spieler investiert. Der Start in die Bundesliga ist mit 14 Punkten aus sieben Partien geglückt, doch das liegt nur bedingt an den Zugängen. Eine Zwischenbilanz