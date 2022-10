Neuer Coach, neues Glück : Bayer beflügelt das „Tabula-Rasa-Gefühl“

Edmond Tapsoba (l.) und Charles Aránguiz (r.) feiern das 2:0 mit dem Torschützen Jeremie Frimpong. Foto: IMAGO/Laci Perenyi

Leverkusen Der erste Heimsieg in der Liga wirkt befreiend auf die Werkself. Kapitän Lukas Hradecky spricht im Anschluss an das 4:0 gegen Schalke vor allem über die psychologischen Effekte des Trainerwechsels – und den Beginn eines Prozesses.

Für Moussa Diaby war es ein rundum gelungener Nachmittag. Der Franzose erzielte beim 4:0 (2:0) gegen den FC Schalke das 1:0 und bereitete die beiden Tore von Jeremie Frimpong zum 2:0 und 3:0 vor. Damit sammelte der 23-Jährige in einer Partie mehr Scorerpunkte als an den acht Spieltagen vor dem ersten Heimsieg in der Liga. Nach einer guten Stunde verließ Diaby unter dem Applaus der Fans der Werkself den Rasen und sein Landsmann Amine Adli kam ins Spiel.

„Es war entscheidend, dass wir offensiv und sehr konzentriert gespielt haben“, erklärte der Torschütze nach dem Schlusspfiff. „Wir wussten, dass wir unbedingt einen Sieg brauchen. Es war wichtig, dass wir mit dem neuen Trainer mit einem Erfolgserlebnis starten.“ Dass nun Xabi Alonso an der Seitenlinie steht und die sportlichen Geschicke der Werkself leitet, hat offensichtlich neue Kräfte freigesetzt. Zwar war Schalke alles andere als ein Gegner auf Augenhöhe, doch der klare Sieg dürfte vor allem aus psychologischer Sicht extrem wichtig gewesen sein und eine beflügelnde Wirkung haben.

„Es war schwierig“, sagte Diaby mit Blick auf den Trainerwechsel unter der Woche. „Der Abschied von Gerardo Seoane ist uns nicht leicht gefallen. So läuft es leider im Fußball: Manchmal hilft ein neuer Impuls.“ Alonso blieb in den zwei Tagen vor dem Spiel gegen Schalke freilich kaum Zeit, tiefgreifende Veränderungen herbeizuführen. Er passte aber die Taktik an, stellte auf ein 3-4-3 um und positionierte die beiden Sechser Robert Andrich und Charles Aránguiz etwas tiefer, während auf den Außenbahnen Diaby und Frimpong rechts sowie Mitchel Bakker und Callum Hudson-Odoi links für Wirbel sorgen sollten. Stabilität sowie Sicherheit waren das Credo. Die wichtigsten Weichenstellungen nahm der neue Coach aber wohl in den Köpfen der Profis vor. „Er hat uns gesagt, dass Mentalität und Selbstvertrauen entscheidend sind. Wir sollten schnell umschalten und das, was passiert ist, hinter uns lassen“, sagte Diaby.

Kapitän Lukas Hradecky ging nach der Partie selbstkritisch mit sich und der Mannschaft ins Gericht – nicht wegen des Spiels gegen Schalke, sondern wegen des Trainerwechsels. „Viele haben hier versagt, mich eingeschlossen. Ich glaube, der frische Wind, der jetzt reingekommen ist, tut uns allen gut“, sagte der Schlussmann. Ein Teil des Sieges sei aber Gerardo Seoanes Verdienst. „Alle haben ihn sehr respektiert.“

Wie aussagekräftig das 4:0 gegen den Aufsteiger ist, wird das Spiel in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Porto zeigen (21 Uhr/Dazn). Das ist auch Hradecky bewusst. Er sieht in dem Sieg gegen Schalke einen ersten Schritt in die richtige Richtung, mehr aber auch nicht. „Das Tabula-Rasa-Gefühl, dass alles von null anfängt und wir den ganzen Scheiß, den wir vorher abgeliefert haben, hinter uns lassen können, war der Schlüssel“, betonte der Keeper. Geradezu befreit habe die Werkself aufgespielt – mit dem Bewusstsein, dass alle im Kader unabhängig von den schwierigen Vorwochen gute Fußballer seien.