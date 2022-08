Erstes Erfolgserlebnis : Bayer 04 beendet schwarze Serie

Mainz Bayer 04 Leverkusen holt beim 3:0-Auswärtssieg gegen den FSV Mainz 05 die ersten Punkte in dieser Saison. Kapitän Lukas Hradecky warnt aber vor verfrühter Entwarnung und sagt: „Mit einem Sieg ist es noch nicht getan.“

Bei den Verantwortlichen von Bayer Leverkusen machte sich Erleichterung breit. „Wir haben gezeigt, dass wir auch kämpfen können“, sagte Klubchef Fernando Carro und ergänzte: „Die Spirale zu durchbrechen, war wichtig.“ Nach zuvor vier Pflichtspielniederlagen zum Start in die Saison setzte sich der Werksklub mit 3:0 (3:0) in Mainz durch. Zutaten für das erste Erfolgserlebnis der Rheinländer waren eine taktische Umstellung, ein niederländischer Doppelpacker sowie eine Prise Spielglück.

Hatte die Werkself in den Partien zuvor jeweils früh den Rückstand kassiert, überstanden sie die Anfangsphase dieses Mal schadlos. Das lag vor allem an Torhüter Lukas Hradecky, der bei der ersten Großchance des Mainzers Angelo Fulgini Schlimmeres vereitelte (6.). Im Anschluss gab sich der Finne bescheiden und betonte, er sei lediglich angeschossen worden. „Wahrscheinlich war ich zu alt, um mich wegzudrehen“, sagte der Routinier und lachte.

Nach der Halbzeitpause gelang es Leverkusen, den Vorsprung souverän zu verwalten. Mit Ausnahme eines Lattentreffers des Mainzers Aarón (55.) kam das Team von Trainer Bo Svensson dem Anschluss nicht wirklich nahe. Erst in der Schlussphase, als Bayer nach zwei Gelb-Roten Karten an Piero Hincapie (77.) und Mitchel Bakker (94.) in Unterzahl spielte, wurde es noch einmal enger. Tore fielen aber keine mehr.

Der Plan von Leverkusens Trainer Gerardo Seoane ging auf. Er hatte auf ein 3-5-2 umgestellt, um nach zehn Gegentoren in vier Partien zunächst kompakter und stabiler zu stehen. „Dass wir zu Null gewonnen haben, freut mich besonders. Wir haben viel in die Defensive investiert“, sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. Bayers Kapitän Hradecky sprach derweil von einem „Schritt in die richtige Richtung“, betonte aber zugleich, dass es „mit einem Sieg noch nicht getan ist.“ Am Samstag kommt der starke SC Freiburg in die BayArena.