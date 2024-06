Deutscher Nationalspieler Bayer bemüht sich um Stuttgarts Kapitän Anton

Der in Usbekistan geborene Profi ist seit einigen Jahren Stammkraft beim VfB Stuttgart und half nach den Fast-Abstiegen in den Jahren zuvor, das Team nun zur Vizemeisterschaft zu führen. Als Kapitän stand er in 33 Ligaspielen für die Schwaben auf dem Rasen und verpasste kaum eine Minute. Seine ersten Jahre als Profi hatte er zuvor in seiner Heimat Hannover verbracht, ehe 2020 der Schritt zum VfB folgte. Dort steigerte er sich kontinuierlich in seinen Leistungen, debütierte in diesem Jahr folgerichtig für die deutsche Nationalmannschaft und schaffte es schließlich auch in den Kader für die Europameisterschaft.