Aufholjagd von Bayer 04 hat sich gelohnt : Champions League bringt Rolfes mehr Spielraum

Berlin Der Einzug in die Champions League eröffnet Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes neue Möglichkeiten auf dem Transfermarkt. Die Verpflichtung von Kerem Demirbay dürfte erst der Beginn gewesen sein.

Sein Smartphone konnte Simon Rolfes gerade noch retten, ehe ihn die Profis von Bayer 04 in den Pool warfen. „Es war zwecklos, sich zu wehren“, sagte Bayers Sportdirektor und lachte. Nach dem 5:1 (2:1) des Werksklubs zum Abschluss der Spielzeit in Berlin feierte der 37-Jährige gemeinsam mit der Mannschaft in der Umkleide im Olympiastadion. Auch er machte aus seiner Freude über Mehreinnahmen in der nun erreichten Champions League keinen Hehl. „Im Winter war es wirklich nicht abzusehen, dass wir so viele Mannschaften noch hinter uns lassen“, sagte Rolfes. „Vor einigen Wochen hatten wir zehn Punkte Rückstand auf Frankfurt. Trotzdem habe ich daran geglaubt, dass wir zumindest in die Nähe der Champions-League-Ränge kommen, wenn wir einen Lauf haben.“