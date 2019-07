Trainingslager in Österreich : Auf Bayer 04 warten viel Regen und zwei Tests

Leverkusen Von Montag bis Sonntag bereitet sich die Werkself in Österreich auf die kommende Spielzeit vor. Die Wettervorhersagen verheißen nichts Gutes. Zwei Testspiele sind geplant.

Wenn der Werksklub am Montag im siebten Jahr in Folge in Zell am See/Kaprun für eine Woche seine Zelte aufschlägt, erwarten ihn dem Wetterbericht zufolge 22 Grad und vereinzelte Regenschauer. Auch die Vorhersagen für die kommenden Tage lassen Österreich-Urlauber nicht gerade mit der Zunge schnalzen. Doch das Team von Trainer Peter Bosz fährt ohnehin nicht zum Ausruhen in die Alpen. In den kommenden Tagen stehen viele Konditionsarbeiten sowie zwei Testspiele auf dem Programm.