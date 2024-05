Bergamo im Check Atalanta ist vorne effektiv und hinten stabil

Die Mannschaft Marten de Roon ist am Oberschenkel verletzt und fällt für das Finale aus. Noch offen ist der Einsatz des ehemaligen Schalkers Sead Kolasinac, der sich Anfang des Monats im Halbfinale gegen Olympique Marseille eine Muskelverletzung zugezogen hat. Doch auch ohne die beiden Routiniers stellen die Lombarden ein starkes Team. Im Angriff trumpft der für 25 Millionen Euro von West Ham United verpflichtete Italiener Gianluca Scamacca auf, auch Sturmpartner El Bilal Touré, der für die Rekordablöse von 29 Millionen Euro von UD Almeria verpflichtet worden war, hat sein Können bereits unter Beweis gestellt. Bereits ein Jahr zuvor hatte Bergamo für zusammen 65 Millionen Euro Ederson, Jérémie Boga und Merih Demiral geholt. Insgesamt wird der Wert des Kaders auf rund 350 Millionen geschätzt.

Die Form Zwei Spieltage vor dem Ende der italienischen Meisterschaft haben die Bergamasken die Qualifikation für die Champions League bereits sicher. Nach dem verlorenen Pokalfinale vor einer Woche gegen Juventus Turin (0:1) – die bereits dritte Endspielniederlage in der Coppa Italia seit 2019 – feierte das Team des langjährigen Coachs Gian Piero Gasperini eine gelungene Generalprobe für das Duell gegen Bayer und gewann mit 2:0 bei UC Lecce. In der Europa League hatten sich die Schwarz-Blauen souverän als Gruppenerster für die K.o.-Phase qualifiziert und dann nacheinander Sporting Lissabon, den FC Liverpool und Olympique Marseille ausgeschaltet. Für Bergamo ist es das erste internationale Finale in der Klubgeschichte.



Darauf muss Bayer 04 achten Gasperini setzt auf Offensivfußball. Unter seiner sportlichen Leitung zählte Bergamo stets zu den torgefährlichsten Teams in der Serie A. Der körperlich starke Scamacca hat sich aber vor allem in der Europa League als wertvolle Verpflichtung erwiesen. Teun Koopmeiners und Charles de Ketelaere sorgen für zusätzliche Gefahr. Auch defensiv läufts bei Atalanta, zumindest in der Europa League: International kassierte der Finalist nur acht Tore in zwölf Partien. (sb)