Bayers neuer Rechtsverteidiger : Arias brennt auf seinen ersten Einsatz

Leverkusen Santiago Arias von Bayer 04 Leverkusen könnte am Samstag beim VfB Stuttgart sein Debüt für den Werksklub feiern. Der von Atlético Madrid auf Leihbasis unters Bayer-Kreuz gewechselte Kolumbianer fühlt sich fit – und hofft nun auf eine positive Nachricht von Trainer Peter Bosz.

Beim 1:1 der Werkself im Duell mit RB Leipzig fehlte er noch auf dem Spielberichtsbogen. Am Samstag, beim Gastspiel der Leverkusener in Stuttgart, könnte Santiago Arias nun sein Debüt für Bayer 04 feiern. Der 28-Jährige freut sich schon auf das erste Pflichtspiel für seinen neuen Klub. „Ich fühle mich schon jetzt als fester Bestandteil der Mannschaft“, sagte der Rechtsverteidiger in einer virtuellen Medienrunde am Mittwoch. „Ich bin schon die gesamte Woche fit. Jetzt warte ich eigentlich nur auf die Entscheidung des Trainers, ob ich spielen darf oder nicht.“