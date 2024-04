Bayers Rekordsaison Leverkusen arbeitet am Legendenstatus

In der Geschichte der Bundesliga gab es einige überragende Mannschaften. In den 1970er-Jahren waren es der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach, die jeweils von Trainer Udo Lattek von Titel zu Titel geführt wurden. In den 1990er-Jahren brannte sich Borussia Dortmund unter Ottmar Hitzfeld unvergesslich ins kollektive Fußballgedächtnis. Jupp Heynckes machte München 2013 zum Triple-Sieger und stellte mit 91 Punkten einen Rekord auf, der bis heute Bestand hat. In der Folgesaison zementierte Pep Guardiola die Dominanz des Rekordmeisters. Nach 27 Spieltagen stand sein Team als Meister fest, so früh wie noch nie. Bayer Leverkusen ist mit Xabi Alonso auf dem Weg in diese Riege legendärer Mannschaften.