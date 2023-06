Rückrunden-Zeugnis der Werkself Teil 2: das Mittelfeld Andrich geht voran, Amiri fällt ab

Vor dem Beginn der zweiten Saisonhälfte stand ein Profi von Bayer 04 besonders im Fokus: Florian Wirtz. Der Hochtalentierte feierte 315 Tage nach seinem im Derby gegen Köln erlittenen Kreuzbandriss sein Comeback in der Liga und zeigte von Beginn an, weshalb er in den Monaten zuvor so schmerzlich vermisst wurde. Im zweiten Teil der Serie blicken wir auf die Leistungen aller Leverkusener Mittelfeldspieler in der Rückserie.