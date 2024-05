Einfach meisterlich An dieser Werkself führt kein Weg vorbei

90 Punkte, keine Niederlage, dazu begeisternder Fußball: Die erste Deutsche Meisterschaft von Bayer Leverkusen war eine Demonstration der eigenen Stärke – vom ersten bis zum 34. Spieltag. Die Werkself war nicht da, als die Bayern schwächelten, sondern sie war schlichtweg das: besser. Besser als die Münchner, die ein Jahrzehnt die Liga dominiert hatten. Besser als die Dortmunder, trotz der Punkteteilungen in den beiden Aufeinandertreffen. Auch Stuttgart, das 17 Zähler hinter Leverkusen als Zweiter abschloss, konnte mit diesem Leverkusener Team nur phasenweise mithalten. Die erste ungeschlagene Meisterschaft in der Historie der Fußball-Bundesliga war in ihrem Zustandekommen einmalig. Bleibt die Frage: Was kommt nun für Bayer?