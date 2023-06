Bayer-Profis auf Länderspielreisen Adli und Azmoun haben die Chance auf einen Titel

In der Qualifikationsrunde zur Afrikameisterschaft ist Edmond Tapsoba mit Burkina Faso auf den Kap Verden (18. Juni, 18 Uhr) gefordert. Am 15. Juni (14 Uhr) tritt Exequiel Palacios mit Argentinien in Peking zu einem Freundschaftsspiel gegen Australien an, am Montag darauf (19. Juni) testet der Weltmeister ab 12 Uhr in Indonesien. Zwei Freundschaftsspiele stehen auch für Piero Hincapie und Ecuador auf dem Plan: gegen Bolivien (18. Juni, 1 Uhr) und Costa Rica (21. Juni, 2 Uhr).