„Es liegt an mir“ Bayer-Angreifer Adli will sich wieder empfehlen

Den ersten Höhenflug in dieser Saison, durch den die Werkself nach vier Spieltagen den ersten Platz in der Bundesliga belegt, hat Amine Adli größtenteils verpasst. Die Gründe dafür liegen im letzten Spiel der vergangenen Saison: Beim 0:3 in Bochum sah der Angreifer von Bayer 04 bereits nach wenigen Minuten aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte und fehlte damit zu Beginn dieser Saison gesperrt. Beim 2:2 in München feierte der 23-Jährige nun sein Comeback – und will sich mit guten Trainingsleistungen und Spielen für die Stammformation empfehlen.