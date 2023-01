Bayers Außenstürmer Amine Adli sieht sich in Topform für den Ligastart

Adli schaut jedenfalls durchweg positiv auf das Duell am Niederrhein, denn er ist einer der Gewinner der Wintervorbereitung. Gegen Kopenhagen erzielte er kurz nach seiner Einwechslung in der 67. Minute den Siegtreffer, auch in den Tests gegen Venedig und Zürich netzte der Franzose mit marokkanischen Wurzeln ein. Drei Tore in drei Spielen sind eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. „Ich bin darüber sehr glücklich. Tore sind natürlich gut fürs Selbstbewusstsein.“ Insgesamt sei er optimistisch, was das Spiel am Sonntag angehe. „Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert und sind bereit für die Bundesliga.“