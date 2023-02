Europa League Amine Adli richtet Kampfansage an Monaco

Amine Adli hat eine schwierige Woche hinter sich. Bei der 2:3-Niederlage im Hinspiel der Europa League gegen die AS Monaco kam Bayer Leverkusens Angreifer in der zweiten Halbzeit rein und erlebte, wie die Werkself in Führung ging, die Partie aber wieder aus der Hand gab und in der dritten Minute der Nachspielzeit doch noch das entscheidende Gegentor kassierte. Am Sonntag beim 2:3 gegen den FSV Mainz war er es, der in der Schlussphase Silvan Widmer nur noch unbeholfen mit einer Notbremse stoppen konnte, die Rote Karte sah und den Elfmeter verursachte, der die Niederlage seines Teams besiegelte. Vor dem Rückspiel in Monaco an diesem Donnerstagabend (18.45 Uhr) gibt sich der 22-Jährige betont kämpferisch.