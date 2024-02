Bayers Matchwinner in Heidenheim Amine Adli avanciert zum Spielentscheider

Für Amine Adli ist es bisher eine skurrile Saison. Die ersten Wochen der neuen Spielzeit verpasste der in Südfrankreich geborene Profi aufgrund einer Rotsperre aus der vorherigen Spielzeit. Nicht zuletzt, da es auch ohne ihn hervorragend lief, musste er sich fortan vor allem mit Einsätzen in Pokal und Europa League begnügen. In der Liga blieb ihm nur die Jokerrolle. Aufgrund seiner Teilnahme am Afrika-Cup mit Marokko fehlte er Anfang des Jahres nun erneut mehrere Wochen. Erst jetzt hat der 23-Jährige offenbar seinen Rhythmus gefunden – und sich mit starken Leistungen einen Platz in der Bundesliga-Startelf erarbeitet.