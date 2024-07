Eröffnung im Borussia-Park Leverkusen startet in Gladbach in die neue Saison

Vizemeister Stuttgart ist am 2. November in Leverkusen zu Gast, zum Duell mit Borussia Dortmund kommt es dann erst im neuen Jahr: Am 16. Spieltag, der vom 9. bis 11. Januar 2025 ausgetragen wird, ist Bayer beim BVB zu Gast. Am 17. Spieltag kommt der FSV Mainz in die BayArena, die Saison endet also am 17. Mai 2025 in Rheinhessen.