Serie „Bayers Beste“ : Als Bernd Schneider sein letztes Spiel für die Werkself bestritt

Bernd Schneider bedankt sich bei den Fans. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen 366 Mal hat Bernd Schneider das Trikot von Bayer Leverkusen in einem Pflichtspiel getragen. In seiner letzten Partie feierte „Schnix“ noch einmal einen Kantersieg gegen Borussia Mönchengladbach – in Düsseldorf.

Wirklich wohl fühlten sich Bayer 04 und seine Anhänger in Düsseldorf nie. In der Rückrunde der Saison 2008/09 musste die Werkself aufgrund des Ausbaus der BayArena ihre Heimspiele übergangsweise in der Landeshauptstadt austragen. Dort feierte das Team zwar einen berauschenden 4:2-Erfolg im Pokal-Viertelfinale gegen Bayern München, gewann aber nur eines von acht Liga-Spielen. Das 5:0 am 33. Spieltag gegen Mönchengladbach ist jedoch nicht nur wegen des Kantersieges gegen den Rivalen vom Niederrhein besonders in Erinnerung geblieben.

Das Spiel Vor 43.000 Zuschauern, mehr als die Hälfte davon aus Gladbach, sorgten Stefan Kießling (30.), Patrick Helmes (44.), Gonzalo Castro (68.), Michal Kadlec (78.) sowie ein Eigentor von Dante (86.) für den deutlichen Erfolg der Werkself, die zuvor seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr „Zuhause“ gewonnen hatte. Angesichts der zahlenmäßigen Unterlegenheit im Vergleich zum Borussen-Anhang skandierten die Bayer-Fans freudig „Auswärtssieg, Auswärtssieg“.

Der Star Bernd Schneider. „Schnix“ wurde in der 73. Minute unter dem Jubel der Leverkusener Fans für Toni Kroos eingewechselt. Fünf Minuten später leistete er die Vorarbeit zum 4:0. Zuvor hatte der „weiße Brasilianer“ 398 Tage wegen einer Halswirbelverletzung gefehlt. Schneider sagte zu seiner Torvorlage: „Es war so eine Mittelschussflanke.“

Die Folgen Leverkusen schloss die Saison auf dem 9. Platz ab, Gladbach rettete sich mit einem 1:1 am letzten Spieltag gegen den BVB zum Klassenerhalt. Schneider beendete im Sommer wegen anhaltender Probleme mit der Halswirbelsäule seine Karriere als Profi. 2010 wurde der heute 46-Jährige zum Ehrenspielführer des Werksklubs ernannt.

Bayer 04 Adler; Castro, Friedrich, Haggui, Kadlec, Sinkiewicz, R. Augusto, Barnetta (83. Schwegler), Kroos (73. Schneider), Helmes (90. Charisteas), Kießling.