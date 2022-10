Rückschlag in der Champions League : Wie Alonso will mit Bayer aus der Pleite gegen Porto lernen will

Leverkusen Beim Champions-League-Spiel gegen den FC Porto sah der neue Bayer-Trainer deutliche, welche Probleme es bei seinem Team noch zu beheben gilt. Das 0:3 soll nun wenigstens einen Lerneffekt haben.

Der Ausgleich lag auf dem Silbertablett. Per Videobeweis wurde Bayer ein Elfmeter zugesprochen, zehn Minuten nach dem frühen 0:1 gegen den FC Porto hatte die Werkself die große Chance, zurück ins Spiel zu finden. Patrik Schick hatte bereits im Hinspiel einen Strafstoß verschossen, nun trat Kerem Demirbay an – und scheiterte ebenfalls. So blieb es beim Rückstand, den die Gäste in der zweiten Halbzeit auf 0:2 und 0:3 erhöhten, ironischerweise jeweils per Elfmeter. Am Ende des vierten Spiels in der Champions League stand eine klare Niederlage, die den weiteren Weg in der Königsklasse akut gefährdet.