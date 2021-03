Vertrag läuft aus : Dragovic hofft auf mehr Einsätze unter Wolf

Österreichs Aleksandar Dragovic setzt sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Schottlands Lyndon Dykes (l.) durch. Foto: AP/Jane Barlow

Leverkusen Im Sommer endet der Vertrag des Österreichers bei Bayer 04 Leverkusen. Bis dahin will sich der 30-Jährige mit guten Leistungen in der Nationalmannschaft und im Training der Werkself empfehlen. Eine Entscheidung bezüglich einer möglichen Weiterbeschäftigung bei den Rheinländern ist noch nicht getroffen.

Es läuft die 30. Minute im WM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und den Färöer. Der Gastgeber liegt im Ernst-Happel-Stadion mit 0:1 gegen den krassen Außenseiter zurück. Erinnerungen an die „Schmach von Landskrona“ kommen bei den Fans der Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) hoch. Auf dem Weg zur EM 1992 hatte Österreich schon einmal sensationell mit 0:1 gegen die Färinger verloren, die damals ihr erstes Länderspiel überhaupt bestritten. Am Sonntagabend bleibt die Sensation in Wien jedoch aus – auch dank des Leverkuseners Aleksandar Dragovic.

Der Abwehrspieler schaltet nach einer Kopfballverlängerung des Gladbachers Stefan Lainer am schnellsten und schießt den Ball aus kurzer Entfernung zum Ausgleich ins Netz. Am Ende erfüllt das Team von Trainer Franco Foda glanzlos mit 3:1 die Pflicht. Mit der Kapitänsbinde um den linken Arm gebunden feiern Dragovic und seine Österreicher letztlich den ersten Sieg der Quali. Zuvor hatte sich die ÖFB-Auswahl mit einem 2:2 in Schottland zufrieden geben müssen.

Info 6800 Minuten in 102 Spielen für die Werkself 2016/17 1647 Minuten, 23 Pflichtspiele 2017/18 I 44 Minuten, ein Spiel 2017/18 II als Leihgabe für Leicester City: 1237 Minuten, 16 Pflichtspiele 2018/19 2024 Minuten, 28 Pflichtspiele 2019/20 1552 Minuten, 25 Pflichtspiele 2020/21 1533 Minuten, 25 Pflichtspiele

Es sind Momente wie beim Treffer gegen die Färinger, in denen deutlich wird, wie unterschiedlich die Rollen des 30-Jährigen in seiner Nationalmannschaft und im Verein sind. Im Kreis des ÖFB ist Dragovic unangefochtene Stammkraft und mit 88 Einsätzen auf dem Weg zum Rekordnationalspieler (derzeit Platz vier). Bei Bayer 04 kommt Dragovic in der Rückrunde hingegen nicht mehr über die Rolle des Ersatzspielers hinaus. Seit seinem Wechsel 2016 für rund 18 Millionen Euro von Dynamo Kiew ins Rheinland ist es dem Verteidiger nicht gelungen, sich auf Dauer einen Platz in der ersten Elf beim Werksklub zu sichern. Im Sommer endet sein Vertrag. Eine Verlängerung ist unwahrscheinlich.

Bayers Sportdirektor Simon Rolfes betonte zwar auf Nachfrage unserer Redaktion: „Es ist noch keine finale Entscheidung getroffen.“ Ein Verbleib des Österreichers würde dennoch stark verwundern. Schließlich dürften sich seine Chancen auf einen Stammplatz unter dem Bayer-Kreuz auch in der nächsten Saison nicht erheblich steigen, sollte nichts Außergewöhnliches passieren. Auch Dragovic selbst macht keinen Hehl daraus, in seiner Karriere noch für seinen Herzensverein Roter Stern Belgrad spielen zu wollen. Vielleicht geht sein Wunsch ja schon in diesem Sommer in Erfüllung.

Im ersten Saisondrittel sah es noch so aus, als würde Dragovic nach langem Anlauf seinen Platz in Leverkusen gefunden haben. Nach der Verletzung von Sven Bender beförderte Ex-Coach Peter Bosz den gebürtigen Wiener im November in die Startformation. Als Innenverteidiger half der 1,86-Meter-Mann über mehrere Wochen dabei, die Siegesserie der Werkself aufrechtzuerhalten – bis hin zur Eroberung der Tabellenspitze. Erst als Bosz ihn dann als Notlösung für die rechte Abwehrseite aufstellte, endete das Zwischenhoch des Bayer-Profis. Die ersten drei Bundesliga-Partien im neuen Jahr bestritt Dragovic noch über die vollen 90 Minuten. In den darauffolgenden zehn Liga-Spielen wurde er zuletzt nur noch zwei Mal eingewechselt.