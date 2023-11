Ablösefrei aus Portugal Grimaldo ist Bayers größter Transfercoup

In Victor Boniface, Granit Xhaka und Jonas Hofmann hat Bayers Sportgeschäftsführer Simon Rolfes im Sommer drei weitere Spieler verpflichtet, die bisher entscheidend zur aktuellen Zehn-Spiele-Siegesserie beigetragen haben und absolute Verstärkungen darstellen. Auf keiner anderen Position ist das Upgrade allerdings so groß ausgefallen, wie auf der von Grimaldo bekleideten linken Außenbahn. In der vergangenen Saison war dort Mitchel Bakker gesetzt. Doch der physisch starke und gut ausgebildete Niederländer offenbarte eklatante Schwächen im taktischen wie technischen Aspekten des Spiels. Dass er bei seinem neuen Klub Atalanta Bergamo bisher nur auf eine Handvoll Einsätze als Joker kommt, dürfte in Leverkusen nur wenige überraschen.