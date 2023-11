Turnier beginnt im Januar Afrika-Cup bereitet Bayers Coach Alonso Sorgen

Ab dem 13. Januar steht der Afrika-Cup an, das Turnier läuft bis zum 11. Februar. Fünf Ligaspiele und das mögliche Viertelfinale des Pokals fallen in diesen Zeitraum – und Bayer droht ein heftiger personeller Aderlass. In Odilon Kossounou (Elfenbeinküste), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Amine Adli (Marokko) und Victor Boniface (Nigeria) fehlen wahrscheinlich vier Leistungsträger wochenlang. Sommerzugang Nathan Tella steht zudem vor seinem Debüt für Nigeria. Der 24-Jährige ist erstmals für die anstehenden Länderspiele gegen Lesotho und in Simbabwe nominiert. Es ist also womöglich gleich ein Quintett, das Trainer Xabi Alonso für die wichtige Phase nach der Winterpause fehlt – und bei dem mit einem langen Turnierverlauf zu rechnen ist. Leverkusens Kader ist zwar breiter aufgestellt als in den Vorjahren, doch das Kontinentalturnier beschäftigt Alonso.