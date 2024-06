Bayers Angreifer wechselwillig Adam Hlozek sucht mehr Spielzeit

Sicher ist, dass ein Spieler seines Alters vor allem eins braucht, um sich zu entwickeln: Spielminuten. Die erhielt Hlozek in der vergangenen Saison zwar durchaus, über den Status des Ersatzspielers kam er aber nicht hinaus. In insgesamt 36 Partien kam er in der Double-Spielzeit zum Einsatz, dabei gelangen ihm sieben Tore und fünf Vorlagen – bei etwas mehr als 1000 Spielminuten. In der Startelf stand er dabei nur sporadisch, die Regel waren eher Kurzeinsätze. Dennoch ist seine Statistik ordentlich. Sie dokumentiert seinen Anteil an Meisterschaft und Pokalsieg.