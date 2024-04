Verletzung am Sprunggelenk Bayer Leverkusens Adam Hlozek fällt mehrere Wochen aus

Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen muss in den anstehenden Spielen auf Angreifer Adam Hlozek verzichten. Der tschechische Nationalspieler zog sich am Samstag in der ersten Hälfte des mit 1:0 gewonnenen Bundesligaspiels beim 1. FC Union Berlin eine Verletzung am linken Sprunggelenk zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung an diesem Sonntag. Hlozek wurde in Berlin noch vor dem Halbzeitpfiff durch Amine Adli ersetzt. Die Rückkehr des Tschechen in den Werkself-Kader wird in drei bis vier Wochen erwartet.