Bayer 04 Leverkusen: Abschied von Stefan Kießling in der BayArena

Leverkusen Im Fanblock rollten die Tränen - bei seinem letzten Spiel in der BayArena bereiteten mehr als 30.000 Zuschauer Stefan Kießling einen hochemotionalen Abschied.

Viele von ihnen hatten zu dem Anlass extra produzierte Trikots in den Vereinsfarben und mit dem Konterfei Kießlings angezogen. So passte es, dass im weiten Stadionrund neben Sinatras „I did it my way“ der Welshly Arms-Song „Legendary“ erklang. Und als der große Blonde zum Abschied gleich mehrere Runden drehte, schien fast vergessen, dass Bayer 04 mit einem 3:2-Heimsieg gegen Hannover das Ziel, einen Champions-Leagu-Rang zu erreichen, knapp verpasst hatte und sich nun mit der Europa League zufrieden geben muss.