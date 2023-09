Erfolg entfacht Euphorie 5000 Bayer-Fans fahren mit nach Mainz

Die Zufriedenheit der Fans von Bayer 04 spiegelt sich momentan auch in den Zuschauerzahlen wider. In den bislang drei Partien in der BayArena war der Heimbereich jeweils ausverkauft, auch auf Auswärtstouren begleiten die Anhänger ihre Mannschaft bisher zahlreich. Nachdem bereits rund 5000 Fans ihr Team in München unterstützt hatten, werden zur Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Mainz ebenfalls bis zu 5000 Leverkusener erwartet.