Bayer-Trainer Bosz lädt Bailey zum Rapport : „Wir waren sehr böse, wir waren enttäuscht“

Leverkusen Gegen den 1. FC Köln flog Leon Bailey zum zweiten Mal innerhalb binnen sechs Wochen vom Platz. Es hagelte Kritik. Bayer-Trainer Peter Bosz sieht das Thema nach einer Aussprache nun aber als erledigt an.

Trainer Peter Bosz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen hat sich mit Rotsünder Leon Bailey ausgesprochen und sieht das Thema nun als erledigt an. „Wir waren sehr böse, wir waren enttäuscht“, sagte Bosz am Dienstag: „Aber ich habe lange mit ihm gesprochen. Er ist noch sehr jung, und vor allem jungen Spielern muss man helfen.“ Bailey hatte bei der 0:2-Derbyniederlage in Köln zum zweitem Mal binnen sechs Wochen die Rote Karte gesehen. Der Jamaikaner hatte dem Kölner Kingsley Ehizibue ins Gesicht geschlagen. Er wurde für drei Spiele gesperrt und muss 20.000 Euro Strafe zahlen.