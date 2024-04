Ein „Geschmäckle“ Warum „Unsere Kurve“ zurückhaltend auf einen möglichen Bayer-Titel reagiert

Das Fan-Bündnis „Unsere Kurve“ reagiert zurückhaltend auf die Aussicht, dass der FC Bayern München in dieser Saison nach elf aufeinanderfolgenden Titelgewinnen in der Fußball-Bundesliga von Bayer Leverkusen abgelöst wird. „Bayer Leverkusen hat mit sportlichem Geschick eine fabelhafte Saison hingelegt. Es gehört sich, diese Leistung anzuerkennen“, hieß in einer Antwort des Bündnisses an die Deutsche Presse-Agentur auf die Frage „wie es in den Fanszenen gesehen wird, dass ausgerechnet Bayer 04 jetzt die Bayern als Dauermeister ablöst“.