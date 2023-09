3:0 in Mainz Effiziente Werkself erobert die Tabellenführung zurück

Für Bayer steht nun die zweite Englische Woche der Saison an. Am Donnerstag geht es am zweiten Spieltag der Europa League zum Molde FK. Anstoß in Norwegen ist um 21 Uhr. Bevor die nächsten Länderspiele ausgetragen werden, empfängt Leverkusen noch den 1. FC Köln zum Derby in der BayArena. Anpfiff ist am Sonntag, 8. Oktober, um 15.30 Uhr.