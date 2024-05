Kaum Chancen gegen abgezockte Italiener Das sind die Gründe für Bayers Finalniederlage gegen Bergamo

Im 52. Saisonspiel hat es Bayer Leverkusen erwischt – zur Unzeit. Im Finale der Europa League beendete Atalanta Bergamo die sensationelle Serie ungeschlagener Partien der Werkself und siegte in Dublin klar mit 3:0 (2:0). Wie es dazu kam, was Spieler und Verantwortliche zur Partie sagen und was es für das Pokalendspiel am Samstag in Berlin bedeutet: