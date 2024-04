Wieder Ausgleich in der Nachspielzeit Andrich bewahrt Leverkusen vor der ersten Niederlage

Alonso setzte für das Topspiel des 31. Spieltags auf eine leicht veränderte Anfangsformation im Vergleich zum 1:1 in Dortmund, wo der Leverkusener Ausgleich ebenfalls in der Nachspielzeit fiel. Dass Granit Xhaka nach seiner fünften Gelben Karte fehlen würde, war klar, für ihn war Exequiel Palacios mit von der Partie. Auf der Bank fand sich Florian Wirtz wieder, nachdem er beim BVB einen leichten Schlag abbekommen hatte und unter der Woche nur dosiert trainieren konnte – und wohl auch mit Blick auf das am Donnerstag anstehende Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom (21 Uhr/RTL). Amine Adli übernahm den Posten in der Offensive, dazu waren Odilon Kossounou und Patrik Schick statt Piero Hincapie und Josip Stanisic dabei.