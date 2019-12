Auslosung Europa-League-Zwischenrunde : Bayer 04 muss nach Portugal - Frankfurt gegen Österreichs Meister

Frederic Kanoute bei der Auslosung der Zwischenrunde der Europa League. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Nyon In der Champions League konnte sich Bayer 04 Leverkusen nicht behaupten. Jetzt geht es für die Werkself in der Europa League weiter. In der Zwischenrunde wartet dort ein international erfahrener Gegner.

Die deutschen Europa-League-Teilnehmer haben attraktive Zwischenrundengegner erwischt. Champions-League-Absteiger Bayer Leverkusen spielt gegen den FC Porto, Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg zu tun. Der VfL Wolfsburg trifft auf Malmö FF. Das ergab die Auslosung am Montag im Hauptquartier der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon.

Die Hinspiele werden am 20. Februar ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später. Danzig ist Gastgeber des Endspiels am 27. Mai.

Die Partien der Zwischenrunde in der Europa League im Überblick:

BAYER LEVERKUSEN - FC Porto

EINTRACHT FRANKFURT - Red Bull Salzburg

VFL WOLFSBURG - Malmö FF

Wolverhampton Wanderers - Espanyol Barcelona

Sporting Lissabon - Istanbul Basaksehir

FC Getafe - Ajax Amsterdam

FC Kopenhagen - Celtic Glasgow

APOEL Nikosia - FC Basel

CfR Cluj - FC Sevilla

Olympiakos Piräus - FC Arsenal

AZ Alkmaar - Linzer ASK

FC Brügge - Manchester United

Ludogorez Rasgrad - Inter Mailand

Schachtjor Donezk - Benfica Lissabon

AS Rom - AA Gent

Glasgow Rangers - Sporting Braga

Termine:

Hinspiele am 20. Februar

Rückspiele am 27. Februar

(rent/dpa)