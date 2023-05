AS Rom im Gegnercheck José Mourinho will den zweiten Titel mit Rom

Die Form Während sich die Römer in der Serie A als Tabellensiebter sogar noch Sorgen um die Qualifikation für das internationale Geschäft machen müssen, läuft es in der Europa-League-Saison für „The Special One“ und seine Elf besser. Nach einem zweiten Platz in der Gruppenphase schalteten die Gelb-Roten in der K.o.-Phase nacheinander RB Salzburg (0:1 und 2:0), Real Sociedad (2:0 und 0:0) und Feyenoord Rotterdam (0:1, 4:1 n.V.) aus. Die Leistungen des Teams aus der „Ewigen Stadt“ sind jedoch stark schwankend. Anfang März schlug die AS im heimischen Stadio Olimpico etwa Rekordmeister Juventus Turin mit 1:0, nur um sich eine Woche später an selber Stelle gegen Sassuolo Calcio mit 3:4 zu blamieren. Wie Bayer (1:2 gegen Köln) patzte Rom zudem auch bei der Generalprobe am vergangenen Wochenende (0:2 gegen Inter Mailand). Für die Hauptstädter spricht indes die Heimbilanz in internationalen Spielen: Von den vorangegangenen 25 Partien verloren sie nur eines. „Wir haben eine tolle Siegermentalität, die der Trainer auf uns weiterzugeben versucht“, sagt Angreifer El Shaarawy. „Letztes Jahr haben wir die erste Trophäe geholt, jetzt stehen wir wieder im Halbfinale...“