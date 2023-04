Erster Sommertransfer fix Arthur tritt bei Bayer in große Fußspuren

Deutlich brisanter ist die Personalie Jeremie Frimpong, der nach seiner starken Entwicklung in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Leverkusen bei etlichen Klubs auf der Liste stehen dürfte. Beim 2:1-Sieg gegen den FC Bayern sollen diverse internationale Scouts vor allem wegen des 22-Jährigen in der BayArena gewesen sein. Sein Marktwert wird inzwischen auf 35 Millionen Euro geschätzt, dazu läuft sein Vertrag bis 2025. Sportlich wäre sein Abgang allerdings ein herber Verlust, denn der im Januar 2021 für kolportierte elf Millionen Euro von Celtic Glasgow ins Rheinland gewechselte Niederländer ist mit acht Toren und fünf Vorlagen in 26 Ligaspielen für Bayer längst zu einem Topscorer avanciert. An der Seite von Moussa Diaby ist er ein Teil der aktuell wohl besten (und schnellsten) rechten Außenbahn der Bundesliga.