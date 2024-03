Bayers Außenverteidiger Arthur arbeitet an seinem Comeback

Sein erstes Jahr unterm Bayer-Kreuz hat sich der im vergangenen Sommer für rund sieben Millionen Euro von America FC nach Leverkusen gewechselte Verteidiger freilich komplett anders vorgestellt. Nach starken Eindrücken in der Vorbereitung und drei Einsätzen als Joker in den ersten drei Pflichtspielen zog sich der Brasilianer Anfang September eine Muskelsehnenverletzung am Oberschenkel zu und fiel monatelang aus. Als er im Dezember kurz vor einer Rückkehr auf den Rasen stand, verletzte er sich im Training erneut am Oberschenkel. Er musste operiert werden, kämpfte sich einmal mehr heran und steht nun wieder vor einem Comeback.