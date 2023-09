Als Ancelotti-Nachfolger Reals Interesse an Bayer-Coach Alonso wird größer

Nach seinem Engagement bei den Königlichen wechselte er für drei Jahre zum FC Bayern. Seit dem 5. Oktober 2022 steht Alonso bei Bayer als Cheftrainer unter Vertrag. Bei seiner Vertragsverlängerung in Leverkusen im August hatte Alonso gesagt: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das Bayer 04 in mich setzt. Die Tatsache, dass wir in der sportlichen Ausrichtung von derselben Idee und derselben Richtung überzeugt sind, sorgt für große Nähe und Vertrauen zwischen den Klub-Verantwortlichen und mir.“