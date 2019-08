Gastbeitrag: Alemannia Aachen im Check : „Wir wollen die minimale Chance wahrnehmen“

Aachen Laut Alemannia Aachens Trainer Fuat Kilic seien die Chancen auf ein Weiterkommen seines Teams im Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen so gering wie die Aussichten auf einen Lottogewinn. Trotzdem werde es seine Mannschaft versuchen, die Sensation zu schaffen.

Sie geht allerdings ohne den erhofften Rückenwind in die Pokalpartie, denn der Start in die Fußball-Regionalliga war eher durchwachsen. Dem 1:2 beim Wuppertaler SV folgte ein 1:1 im ersten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II. Was bei Aachens Coach Kilic nicht nur aufgrund der Ergebnisse ein Wechselbad der Gefühle auslöste. „In Wuppertal waren wir spielerisch richtig gut, vor allem in der zweiten Hälfte, da hatten wir den Gegner im Griff, hätten gewinnen können und mindestens einen Punkt verdient gehabt“, stimmte für den 46-Jährigen, der seit Januar 2016 in Aachen als Trainer und seit geraumer Zeit auch als Kaderplaner verantwortlich zeichnet, zum Auftakt alleine das Ergebnis nicht. Ganz anders die Partie gegen Düsseldorf: „Spielerisch waren wir nicht gut, Pressing und Umschaltspiel klappten nicht, wir hatten keine Geduld, ins letzte Drittel zu kommen“, sagte Kilic, der 2011 als Co-Trainer mit dem MSV Duisburg im DFB-Pokalfinale (0:5 gegen Schalke 04) gestanden hat. Es habe zu viele individuelle Fehler und unnötige Ballverluste gegeben.