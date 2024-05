Sieg im Ruhrstadion Bayer Leverkusen macht in Bochum die 50 voll

Bochum · Bayer Leverkusen am Sonntagabend deutlich in Bochum und bleibt damit in dieser Saison auswärts ungeschlagen. Es ist bereits das 50. Pflichtspiel ohne Niederlage in Folge.

12.05.2024 , 21:28 Uhr

Leverkusens Patrik Schick (r) jubelt nach seinem Tor zum 0:1 mit Leverkusens Arthur Augusto. Foto: dpa/David Inderlied