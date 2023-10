1. FC Köln im Gegnercheck Dem Team fehlt es an Qualität und Selbstvertrauen

Die Form Das Team von Trainer Steffen Baumgart, der vor dem Derby den Nichtabstieg des FC versprach, steckt in einer Krise. Abgesehen vom Remis am dritten Spieltag in Frankfurt (1:1) haben die Domstädter bislang ausnahmslos Niederlagen eingesteckt. In Dortmund, gegen Wolfsburg und in Bremen verlor der FC mit jeweils einem Tor Unterschied, gegen Hoffenheim und zuletzt Stuttgart waren es zwei Treffer. Im Angriff lässt Köln jedwede Durchschlagskraft sowie Kreativität vermissen, zudem verliert die Mannschaft zu häufig und zu schnell den Ball. Viele späte Gegentore erwecken den Anschein, dass die geforderte Intensität im Spiel gegen den Ball zu viel Kraft kostet. Zudem schlägt Köln überdurchschnittlich viele Flanken, von denen unterdurchschnittlich wenige ankommen.