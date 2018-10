Bayer 04 Leverkusen: Sportchef Rudi Völler mahnt zu Gelassenheit

Leverkusen Nach dem müden 0:0 beim SC Freiburg wird die Kritik an Bayer 04-Trainer Heiko Herrlich lauter. Aber Leverkusens Sport-Chef Rudi Völler sieht keinen Grund für einen Wechsel auf der Trainerbank.

„Heiko macht es gut, bleibt ruhig und holt alles aus der Mannschaft raus“, sagte der 58-Jährige nach dem müden 0:0 von Bayer 04 in Freiburg. Eine Diskussion um einen vorzeitigen Wechsel auf der Leverkusener Bank sei daher „völliger Schwachsinn“. Besagter Herrlich wertete die Nullnummer im Breisgau derweil als „einen Erfolg“. Gleichwohl musste auch der 46-Jährige zugeben, dass sieben Zähler nach sieben Spielen noch immer zu wenig seien. Der Rückstand auf einen angepeilten Champions-League-Platz beträgt bereits sieben Punkte. Platz 14 in der Tabelle ist das Resultat des erneut verkorksten Saisonstarts. Der in die Kritik geratene Herrlich macht seinem Team dennoch keinen Vorwurf. „Von den vergangenen sechs Spielen haben wir vier gewonnen, nur eins verloren. Der Trend geht also in die richtige Richtung – die Spieler rufen alles ab, kämpfen und beißen“, sagte er.